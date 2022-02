Un des textes majeurs de la littérature antique , restitué dans sa version originelle . Il est présenté par Michel Onfray qui publie en parallèle un essai sur Lucrèce : Vivre selon Lucrèce.

Sauf deux ou trois choses mineures, on ne sait rien de Lucrèce. On ne connait de lui que son immense poème philosophique, et encore. Car ces 7415 vers n’ont jamais été traduits en français autrement qu’en prose ou en alexandrins. C’est dire si l’on perd leur saveur et leur génie. Cette édition établie par Bernard Combeaud propose la première traduction respectueuse de la métrique latine choisie par le poète-philosophe. Lucrèce ne s’est pas contenté de formuler en vers la pensée d’Épicure comme il est souvent prétendu. Les Romains n’étaient pas des balourds incapables d’accéder aux concepts grecs : il se moquaient des élucubrations hellénistiques et n’ont jamais cru que la philosophie fut un art de compliquer le monde pour mieux le fuir au profit des idées.

Les philosophes romains préféraient une sagesse pratique, praticable, édifiante, existentielle. Chez eux, on entretient concrètement de la vie et de la mort, de l’amour et de l’amitié, des femmes et du plaisir, de la souffrance et de la vieillesse, de la richesse et de la frugalité pour vivre sa vie et non se contenter de la penser. Lucrèce construit un monde de matière avec des atomes qui tombent dans le vide, il n’y a rien d’autre et tout en découle : les dieux existent, mais ils n’ont que faire des hommes. Dès lors, la vie est faite pour le bonheur. La mort n’est pas à craindre, elle n’est que désorganisation puis réorganisation de la matière. Il n’y a pas d’arrière-monde, la religion est une superstition. Le plaisir est le souverain bien à viser.

Ce poème contient une infinité de propositions éthiques et morales qui permettent de mener une vie philosophique en général et une vie épicurienne en particulier.