Au Ier siècle avant notre ère, Lucrèce ne se contenta pas d’offrir à ses compatriotes la doctrine « salvatrice » d’Épicure, leur permettant d’accéder pleinement à sa philosophie, mais il traduisit en visionnaire le mou-vement incessant des atomes et le perpétuel devenir des choses au sein du vide infini.

Son œuvre explore l’univers physique et le savoir grec, mais aussi notre vie quotidienne. Gardien essentiel de la doctrine épicurienne, vivant à une époque de violence et d’oppression, le poète latin révéla non sans ferveur les moyens d’un bonheur accessible à tous.

La version française que l’on présente ici se veut l’écho de la tension jamais abolie entre la poésie et la raison dans le De rerum natura. Inventant un langage de la nature, Lucrèce lui a donné des cadences que cette traduction essaie de transposer.

