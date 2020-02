Luc Delambre & Edmée Delambre

Servir la France napoléonienne à Washington - Lettres d'Amérique - Emilie et André Pichon-Brongniart - 1801-1805

L'Harmattan

ISBN : 978-2-343-19246-8

256 p.

PRÉSENTATION

Dès leur première rencontre, en octobre 1800, André Pichon et Émilie Brongniart décident de lier leur vie. Quelques semaines plus tard, les nouveaux époux, qui se connaissent à peine, rejoignent les États-Unis où André vient d’être nommé diplomate par Napoléon Bonaparte.

Les vaches se promènent dans les rues de Washington et, sur les rives du Potomac, les épidémies de choléra emportent les enfants... Le chemin d’Émilie et d’André croise ceux de Jefferson, Madison, Dupont de Nemours, Lafayette, Talleyrand, Toussaint Louverture, Napoléon Bonaparte et son jeune frère Jérôme. Dans une période où de fortes divergences d’intérêts mettent à mal les relations des deux nouvelles républiques, la vie sociale et familiale des deux jeunes Français se voit entraînée par les bouleversements considérables provoqués par la révolte sanglante de Saint Domingue, l’improbable vente de la Louisiane et les déboires rocambolesques de Jérôme Bonaparte aux États-Unis.

Rédigée avec sensibilité, la correspondance qui unit Emilie à sa famille offre un témoignage précieux sur les arcanes de la politique napoléonienne aux Amériques en même temps qu’elle révèle la grande liberté de ton d’une famille où règne la tendresse, l’énergie et l’humour.

« La correspondance d’Émilie... un ensemble précieux, exceptionnel » Catriona Seth

« Un charme incontestable, un livre savant » Jean Tulard

Un livre composé par Luc Delambre et Edmée Delambre descendants de la famille Brongniart à partir des archives familiales qui n'avaient jamais été publiées.