Louise Colet ou l'éclectisme littéraire, 2020 – 5, Une écrivaine parmi des hommes

sous la direction de Thierry Poyet

Paris, Classiques Garnier, coll. La Revue des lettres modernes, 2020

EAN : 9782406105763

347 pages

Thierry Poyet

Introduction / Introduction 11

PREMIÈRE PARTIE

ÉCRIRE / WRITING

Antoine Piantoni

« Et mon front couronné s’appuie au front du Temps »

Trajectoire poétique de Louise Colet /

“Et mon front couronné s’appuie au front du Temps”.

Louise Colet’s poetic trajectory 59

Éric Le Calvez

Louise Colet et les conseils de Flaubert /

Louise Colet and advice from Flaubert 81

Thierry Poyet

De quelques éléments de facticité dans le roman coletien /

Some elements of facticity in the Coletian novel 95

René Sternke

L’ironie romantique en France.

Essai sur La Jeunesse de Goethe de Louise Colet /

Romantic irony in France.

Essay on Louise Colet’s La Jeunesse de Goethe 115

DEUXIÈME PARTIE

PENSER (LA FEMME) / THINKING (ABOUT WOMEN)

María Vicenta Hernández Álvarez

La Servante et l’éducation des femmes.

Louise Colet, une romantique dans le réalisme social /

La Servante and the education of women.

Louise Colet, a Romantic in social realism 155

Josiane Guitard-Morel

Une biographie d’Émilie du Châtelet.

Mettre les Lumières sur une femme de sciences et littérature /

A biography of Émilie du Châtelet.

Shedding (En)light(enment) on a woman of science and literature 169

Amélie Calderone

Louise Colet, une dramaturge politique dans la presse /

Louise Colet, a political playwright in the press 185

Émilie Hamon-Lehours

L’Italie des Italiennes. Tentative de constitution

d’un panthéon féminin en Italie / The Italy of Italian women.

An attempt to build a women’s pantheon in Italy 201

TROISIÈME PARTIE

VOYAGER / TRAVELLING

Franck Colotte

Deux mois d’émotions (1843).

Entre itinérance mémorielle et scénographie auctoriale /

Deux mois d’émotions (1843).

Between the roaming of memory and authorial scenography 219

Brigitte Urbani

Louise Colet, une admiratrice enthousiaste

de l’Italie du Risorgimento /

Louise Colet, a keen admirer of the Italy of the Risorgimento 237

Nicolas Bourguinat

À l’épreuve des faits.

Les Derniers Abbés, un récit anticlérical de Louise Colet /

Tested by the facts.

Les Derniers Abbés, an anticlerical tale by Louise Colet 255

Luis Carlos Pimenta Gonçalves

Louise Colet au Portugal ou l’histoire possible d’une réception /

Louise Colet in Portugal, or, The possible history of a reception 277

QUATRIÈME PARTIE

ÉMOUVOIR / AFFECTING

Guillemette Tison

Louise Colet et l’enfance /

Louise Colet and childhood 289

Thierry Poyet

L’honneur et le courage d’une femme de lettres.

Relire la lettre à Adolphe Guéroult de 1869 /

The honor and courage of a woman of letters.

Rereading the 1869 letter to Adolphe Guéroult 307

Bibliographie / References 325

Index des personnes citées / Index of names 331

Index des œuvres citées / Index of works 335

