Préface de François Ouellet

Le héros, Benoît Desmaris, pique-puce de son état, est un ancien paysan devenu petit tailleur à Lyon qui n’a qu’une devise : gagner honnêtement sa vie. Mais il accumule les déboires avec son inaptitude au commerce, le décès précoce de sa femme, les frasques de sa fille, Louise, la Zize, qui s’émancipe. Son idéal de probité, basé sur un travail artisanal, a vécu. Deux visions du monde s’oppo-sent. Des valeurs périmées percutent une certaine modernité dont il ne veut rien entendre ni comprendre. Le décalage entre les temps anciens et les temps modernes se double d’un conflit entre père et fille. « Je ne suis pas comme toi, moi, je ne pourrais pas vivre sans honneur...», dit-il.

Réédité pour la première fois, ce roman paru en 1928. Il possède toutes les qualités du roman populiste de l'époque, avec sa peinture des gens du peuple, une narration objective sans idéologie, nourrie d’une observation attentive de la réalité du peuple. Il procure un vrai plaisir de lecture grâce à un style fluide marqué par des images qui font mouche. Et une fin déroutante...

Agrégé d’anglais, professeur à l’Ecole des Hautes études commerciales et au lycée Condorcet, membre de la Société des gens de lettres, ancien combattant décoré de la Légion d’honneur, ami de Louis Pergaud, Louis Chaffurin (1881-1943) est un écrivain à découvrir. Il est aussi l’auteur de manuels d’apprentissage de l’anglais et a traduit David Copperfield et Les Aventures de Mr Pickwick de Dickens. Léon Lemonnier dans Le Manifeste du roman populiste (1930) considère Pique-Puce comme l’un des titres clés du populisme littéraire naissant.

