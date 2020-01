Littératures et humanités numériques (séminaire d'Alexandre Gefen et Pascal Mougin, Paris 3 Sorbonne nouvelle, 2020)

Littératures et humanités numériques



Alexandre Gefen et Pascal Mougin



Séminaire commun au master Lettres modernes et au master Humanités numériques de la Sorbonne nouvelle.

Écritures collaboratives et interactives, propositions hypertextuelles et intermé- diales, génération algorithmique de textes : le numérique élargit le spectre de la création littéraire. Il reconfigure aussi l’édition, la diffusion et l’archivage des œuvres, autorise de nouvelles formes de lecture ou d’appropriation et offre de nou- veaux outils à la critique savante. Le séminaire proposera une approche pratique, théorique et critique de ces transformations de la littérature et de son analyse en régime numérique.



Programme de l’année 2019-2020



Les séances ont lieu chaque lundi du second semestre (sauf la dernière), 17h-19h, salle 436, Université de la Sorbonne nouvelle, centre Censier.



Lundi 13 janvier



1. INTRODUCTION.

Le régime numérique de l’écriture : écrivains, codes, machines (P. Mougin)

Le régime numérique de la critique : de l’édition patrimoniale numérique au distant reading (A. Gefen)



Lundi 20 janvier



2. ÉCRIRE AVEC LE NUMÉRIQUE I.

Plateformes d’écritures en ligne et nouvelles sociabilités littéraires Invitée : Françoise Cahen (UMR Thalim)



Lundi 27 janvier



3. ÉCRIRE AVEC LE NUMÉRIQUE II.

Littérature électronique / littérature numérique / écriture sans écriture Invité : Yan Rucar (Obvil)



Lundi 3 février



4. ÉCRIRE AVEC LE NUMÉRIQUE III.

L’auto-édition en ligne.

Invitée : Ariane Mayer (UMR Thalim / Université Paris 5)



Lundi 10 février

• ÉCRIRE AVEC LE NUMÉRIQUE IV. Invité : François Bon



Lundi 24 février



• ÉCRIRE AVEC LE NUMÉRIQUE V.

Formes actuelles d’écriture web

Invitée : Alexandra Saemmer (Université Paris 8)



Lundi 2 mars



• ÉDITER NUMÉRIQUEMENT LA LITTÉRATURE I. Numériser, encoder, baliser les textes et les documents Invités : Tadako Ichimaru (Université Gakushuin, Tokyo) et Patrick Rebollar (Université Nanzan, Nagoya)



Lundi 9 mars



• ÉDITER NUMÉRIQUEMENT LA LITTÉRATURE II. L’édition d’un fonds d’archives d’écrivain : HyperPaulhan Invitée : Camille Koskas (Paris-Sorbonne)



Lundi 16 mars



• LA RECHERCHE COMPUTATIONNELLE EN LITTÉRATURE I. Repérages automatiques dans les corpus littéraires

Invité : Marc Douguet (Université de Grenoble)



Lundi 23 mars



10.LA RECHERCHE COMPUTATIONNELLE EN LITTÉRATURE II. Lexicométrie, littérométrie

Invité : Baptiste Bohet (Sorbonne nouvelle)



Lundi 30 mars



11.LA RECHERCHE COMPUTATIONNELLE EN LITTÉRATURE III. Distant reading, data mining, herméneutique littéraire

et traitement automatique du langage.

Invité : Florian Cafiero (CNRS)



Mardi 14 avril



12. Bilans / Travaux d’étudiants.