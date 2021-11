Adresse : ENS de Lyon

Journée d’étude « Littératures de genre et stratégies littéraires »

co-orga­ni­sée par Raphaël Luis (CERCC) et Hélène Martinelli (IHRIM) ENS de Lyon - ven­dredi 26 novem­bre 2021 (Amphi C, site Monod)



10h Accueil des par­ti­ci­pant.e.s



Littérature majeure, lit­té­ra­ture mineure : se situer dans l’espace lit­té­raire



10h30 Sarah MOMBERT (MCF, ÉNS de Lyon)



« Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand, le triom­phe du théâ­tre de genre ? »



11h Matthieu LETOURNEUX (pro­fes­seur, Paris X Nanterre)



« L’écrivain popu­laire, centre de la culture : les auteurs du Fleuve noir et des Presses de la cité dans l’écosystème cultu­rel du second XXe siècle »



11h30 Pauline FRANCHINI (doc­to­rante, Université de Bourgogne)



« Genres mineurs et majeurs chez Gisèle Pineau et Maryse Condé »



12h Discussion



Pause déjeu­ner



Questions de sup­ports



14h Denis SAINT AMAND (cher­cheur FNRS, Université de Namur)



« Torpiller Spirou ? Le Trombone illus­tré, heb­do­ma­daire pirate »



14h30 Stéphanie COLOMBIER-PARMENTIER (doc­teure, aca­dé­mie de Marseille)



« Littératures de genre et stra­té­gies éditoriales en régime numé­ri­que »



15h Vivien BESSIERE (MCF, uni­ver­sité de Limoges)



« Les manuels d’écriture consa­crés aux lit­té­ra­tu­res de genre : entre stra­té­gies économiques et stra­té­gies poli­ti­ques »



15h30 Discussion



Pause café



Deux uni­vers éditoriaux : roman poli­cier et lit­té­ra­ture jeu­nesse



16h30 Marc VERVEL (doc­teur, Université de Paris)



« L’auto­bio­gra­phie de l’écrivain de récits poli­ciers : un genre impos­si­ble ? Agatha Christie et Jean Meckert »



17h Sarah MALLAH (doc­to­rante, Université Gustave Eiffel)



« La lit­té­ra­ture jeu­nesse, une stra­té­gie éditoriale spé­ci­fi­que ? »



17h30 Discussion