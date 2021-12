Adresse : Salle Bourjac (Université Sorbonne Nouvelle – Paris III) 17 rue de la Sorbonne – 75005 Paris

Mercredi 8 décembre



Matin



09h45 – Ouverture du colloque



Session 1 : animée par Mounira Chatti



10h – Émilie PICHEROT : « Que traduit-on de l'arabe au début du XVIème siècle en espagnol, en latin et en français ? Centres d'intérêts des humanistes arabisants »



10h45 - Discussion



11h – Carole BOIDIN : « Traductions de poésie arabe en latin et en français avant les Mille et une nuits (quelques exemples significatifs) »



11h45 – Discussion



Après-midi



Session 2 : animée par Élisabeth Vauthier



14h – Ali BENMAKHLOUF : « Traduire le Discours décisif d’Averroès en français »



15h45 – Discussion



16h – Ridha BOULAÂBI : « Traduire le genre depuis la littérature arabe »



16h45 – Discussion



17h – Paul FENTON : « Les traductions de l'arabe vers l’hébreu au Moyen Âge »



17h45 – Discussion



18h – Lectures : Asher ZANO, Nid’aa KHOURY, Almog BEHAR



Jeudi 9 décembre



Matin



Session 3 : animée par Jean Bessière



10h – Jonas SIBONY : « Quelques difficultés de traduction d’un texte satirique judéo-marocain vers le français »



10h45 – Discussion



11h – Nid’aa KHOURY : « Aravrit (Arabreu) dans le miroir : la langue de conflit dans une traduction à double sens »

11h45 – Discussion



Après-midi



Session 4 : animée par Michèle Tauber



14h – Almog BEHAR : « Traduire la littérature arabe en hébreu : enjeux et perspectives »



14h45 – Discussion



15h – Table ronde : L’intraduisible : « non pas ce qu’on ne traduit pas mais ce qu’on ne cesse pas de (ne pas) traduire »…



16h – Lectures : Asher ZANO, Nid’aa KHOURY, Almog BEHAR



17h – Fin du colloque