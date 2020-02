La Formation Doctorale Interdisciplinaire de l'Université de Lausanne reçoit



Denis Saint-Amand, chercheur FNRS, Université de Namur



le mardi 10 mars 2020 de 17h15 à 18h30, en salle 3174, bâtiment Anthropole,

pour une conférence intitulée



« Littérature sauvage et collectivité. De l’ « album zutique » aux tags des gilets jaunes »



Codirecteur des revues Parade sauvage et COnTEXTES, Denis Saint-Amand est notamment l’auteur de La Littérature à l’ombre. Sociologie du Zutisme (Classiques Garnier, 2012), Le Dictionnaire détourné (PUR, 2013), La Préface. Formes et enjeux d’un discours d’escorte (dir. avec Marie-Pier Luneau – Classiques Garnier, 2016) et La Dynamique des groupes littéraires (dir. – PULg, 2016). Il a animé avec Anthony Glinoer le Lexique Socius, dictionnaire rassemblant et explicitant les outils conceptuels utiles aux approches sociales du littéraire, disponible intégralement en ligne. Attentif aux poétiques de la parodie et du détournement, aux productions littéraires évoluant en dehors du marché du livre, spontanées et artisanales, il a livré une édition de l’Album zutique avec D. Grojnowski (GF, 2016) et a dirigé un numéro de la revue Mémoires du livre sur la « littérature sauvage » (2016).

Son dernier livre, Le Style potache, est paru en août 2019 aux éditions La Baconnière.

On peut en lire un extrait dans l'Atelier de théorie littéraire de Fabula.