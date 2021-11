Adresse : Fondazione Primoli, Via G. Zanardelli 1 - 00186 Rome - Italie

Littérature et économie : relire La Maison Nucingen de Balzac

Rome, Fondazione Primoli, 19 novembre 2021



Journée d'études internationale organisée par Luca Pietromarchi et Francesco Spandri



avec le soutien du Département de Sciences Politiques de l’Université Roma Tre, de l’Institut d’Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités (IHRIM) de l’École normale supérieure de Lyon et de l’Université Franco Italienne (UFI) https://www.universite-franco-italienne.org/



en collaboration avec le Groupe International de Recherches Balzaciennes (CERILAC) et le Seminario di Filologia Francese (SFF)



Programme



9.30 - Ouverture de la Journée



Letizia Norci Cagiano (Directrice de la Fondazione Primoli)



Luca Pietromarchi (Président de l’Université Roma Tre)



Première session présidée par Andrea Del Lungo (Sapienza Université de Rome/Sorbonne-Université)



9.45 - Francesco Spandri (Université Roma Tre)



Le banquier et ses multiples visages dans La Comédie humaine



10.15 - Alexandre Péraud (Université Bordeaux Montaigne)



La Maison Nucingen ou le dérèglement dans tous les sens



10.45 - Discussion et pause



11.15 - Éric Bordas (École normale supérieure de Lyon)



La Maison Nucingen ou histoire de la grandeur et de la décadence d'Eugène de Rastignac? Une poétique de la contre-lisibilité (en distanciel)



11.45 - Claire Pignol (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)



Histoire d’un pigeon : description d’un monde social soumis à la chrématistique (en distanciel)



12.15 Discussion et pause déjeuner



Deuxième session présidée par Pierluigi Pellini (Université de Sienne)



15.00 - Erik Leborgne (Université Sorbonne Nouvelle Paris 3)



Ruissellement et ramification : La Maison Nucingen comme réécriture balzacienne du Neveu de Rameau



15.30 - Christophe Reffait (Université de Picardie Jules Verne)

Un savoir sans romanesque



16.00 - Bruna Ingrao (Sapienza Université de Rome)



Rumeurs, opinions et asymétries d’information dans le fonctionnement des marchés financiers



16.30 Discussion et clôture de la Journée