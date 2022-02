"L’œuvre à faire devait avoir une triple forme : les hommes, les femmes et les choses, c’est-à-dire les personnes et la représentation matérielle qu’ils donnent de leur pensée ; enfin l’homme et la vie" : ainsi Balzac présentait-il le projet de La Comédie humaine. Comme Marta Caraion l'a montré dans Comment la littérature pense les objets (Champvallon, 2021), les décennies 1830-1840 sont fondatrices d’une littérature préoccupée de l’observation, de la description et de la mise en œuvre d’une pensée de la culture matérielle traduisant un monde socio-économique en expansion, dont est issue la société occidentale contemporaine. Un projet de recherches mené à l'Université de Lausanne avec le soutien du FNS a entrepris de cerner les modes d’existence des objets dans les textes littéraires et théoriques à partir d’un cadre chronologique large et d’un examen frontal du corpus.

Du 16 au 18 février 2022, le colloque "Littérature et culture matérielle (1830-2020)" se propose de retracer les héritages et les lignes de force d’une pensée littéraire de la culture matérielle des débuts de l’ère industrielle à nos sociétés dites post-industrielles, afin de mieux saisir l’évolution des usages et des représentations des objets. Les différentes interventions viseront à déterminer comment la littérature non seulement propose des représentations critiques du monde matériel (socio-économique) mais participe à sa modélisation philosophique, anthropologique, sociologique.

—

La revue des parutions Acta fabula prépare de son côté un prochain dossier critique consacré aux objets et à la culture matérielle, à paraître sous le titre "Les objets, mode d'emploi". Les lectrices et lecteurs de Fabula désireux de rendre compte des titres retenus ou de proposer la recension d'un autre ouvrage relatif à la culture matérielle peuvent librement se faire connaître à l'adresse indiquée !