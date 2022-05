Littérature ← écritures → Soin :



Soignés/soignants : quelles pratiques du récit ?



Colloque international , les 11 - 12 – 13 mai 2022,

CY Cergy Paris Université, UMR Héritages : Patrimoine/s, Culture/s, Création/s



Programme



Mercredi 11 mai (amphi Simone Veil, campus des Chênes 1, Cergy)



9h15 accueil et café

9h30 Ouverture par François Germinet, Président de CY Cergy Paris université

9h45 Introduction par Sylvie Brodziak et AMarie Petitjean



Session 1, modération : AMarie Petitjean

10h conférence de Cynthia Fleury, Professeur titulaire de la chaire de philosophie à l’hôpital, GHU-Paris Psychiatrie et Neurosciences.

11h “Reading and Writing for Discovery and Transformation: Narrative Medicine as a Foundation for Undergraduate Medical Students”, Delphine Taylor, Associate Professor of Medicine, Foundations of Clinical Medicine-Seminars, CUIMC, New York

11h30 pause



Session 2, modération : Sylvie Brodziak

11h40 « (Trans)former l’hôpital : une approche systémique de la Médecine Narrative », Jean-Marc Baleyte, Professeur de pédopsychiatrie & Christian Delorenzo, Doctorant à l’UPEC

12h « Réflexions autour de la dimension thérapeutique du journal intime », Emmanuelle Tabet, chargée de recherches au CNRS et UMR 8599 Sorbonne Université

12h20 “Apport d’un dispositif groupal autobiographique dans la dépression chez les personnes âgées », Ketty Steward, Doctorante en psychologie à l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis

12h50-14h15 pause méridienne



Session 3, modération : Nicole Biagioli

14h15 « L’immunité à l’épreuve de la relation soignant/patient : étude du récit Leibhaftig (Le corps même) de Christa Wolf », Louis Mühlethaler, Doctorant à l’EHESS

14h35 « L’esthétique du soin : écriture de soignant et féminisme dans l’œuvre de Martin Winckler », Anne-Claire Marpeau, Docteure en littérature générale et comparée

Discussion

15h05 « Du Patient à l’Actient : se saisir de l’écriture du récit pour co-tracer un processus de salutogenèse », Philippe Aspord, Doctorant en recherche-création, CYU, Isabelle Micaelli, chercheuse en psychologie

15h25 « Ateliers d’écriture : effets sur le psychotraumatisme », Dominique Rachel Levy, Master de Psychologie Clinique, Vulnérabilités et Développement du Psychotraumatisme à l’Université Côte d’Azur, et CU Initiation à la Médecine Narrative, CYU

16h pause



Session 4, modération : AMarie Petitjean

16h10 « ‘L’autobiographie appartient aux survivants’. La littérature comme thérapie dans L’étrangère de Claudia Durastanti », Ilaria Moretti, Docteure en philosophie, associée à l’IHRIM Lyon 3

16h30 « Le médecin et l’avorteuse. Deux figures pour deux mondes de l’avortement avant sa légalisation en France », Carla Robison, Doctorante à Sorbonne Université



17h-17h45 Lecture mise en espace de textes issus des ateliers adaptés d'écriture de Mireille Jaume par le collectif Les Zigônez, compagnie Zigzag





Jeudi 12 mai (Auditorium de la MIR, Neuville-sur-Oise)





Session 5, modération : Mathieu Simonet

9h30 « Écritures de la maladie, récits partagés : Le soin par l’écoute et la parole dans la littérature française contemporaine », Laetitia Deleuze, Doctorante à New York University (en visio)

9h50 « En cœur : retour sur un écrit d’hôpital (recherche-création) », Stéphane Lambion, Doctorant en recherche-création littéraire à l’université d’Aix-Marseille

Discussion

10h20 pause



Session 6, modération : AMarie Petitjean

10h30 Conférence d’Alexandre Gefen, chercheur au CNRS, UMR Thalim : « La littérature comme forme de soin ? du récit thérapeutique à la littérature du care »

11h30 pause

Session 7, modération : AMarie Petitjean

11h40 « Le Passage de Jean Reverzy », Alain Schaffner, Professeur à l’Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, Directeur de l’UMR 7172 THALIM

12h « Écrire pendant la maladie : L’Eclipse de Rezvani », Sylvie Brodziak, Professeure à CY Cergy Paris Université

Discussion

12h30-14h pause méridienne



Session 8, modération : Sylvie Brodziak

14h « Anomalie des zones profondes du cerveau de Laure Limongi », AMarie Petitjean, Maîtresse de conférences HDR à CY Cergy Paris université, et Laure Limongi, écrivaine et professeure à l’ENSAPC

Discussion



14h30 Conférence de Martin Winckler, écrivain et chercheur (Marc Zaffran, université d’Ottawa)



Session 9, modération : Isabelle Galichon

15h30 : « Le Lambeau, de Philippe Lançon : qu’apporte le patient écrivain à la médecine-narrative ? », Nicole Biagioli, Professeure émérite, Centre de recherche Transdisciplinaire en Épistémologie de la Littérature et des arts vivants, Université Côte d’Azur

15h50 « Pour une écriture qui soigne : Simone de de Beauvoir et Annie Ernaux », Fabio Libasci, Docteur de recherche, chargé de cours à l’Université de Modène et Pescara (en visio)

16h10 « Découvrir l'autre, soigner l'errance à travers les âges : pour une poétique du lien », Yasmine Jakani, docteure en Littérature comparée, Master en éthique du soin

Discussion

16h40 pause



Session 10, modération : Marion Coste

16h50 « ‘Humaniser la médecine !’ : la question médico-sociale dans la littérature sénégalaise », Mouhamadou S. Diop, Université Assane Seck, Ziguinchor (Sénégal)

17h10 « Voyage au bout de la détresse du soignant », Véronique Lapie, chirurgienne vasculaire au CHU de Sherbrooke (Québec) et étudiante à la maîtrise en littérature de Sherbrooke

17h30 « De la communication en médecine à l’épreuve de la mort », Despoina Nikiforaki, Docteure EHESS, enseignante à l’université de Montpellier, interne en médecine

Discussion

Fin des interventions à 18h - Dîner sur inscription préalable.





Vendredi 13 mai (Auditorium de la MIR, Neuville-sur-Oise)



9h15 accueil et café

Session 11, modération : Sylvie Brodziak

9h30 Lecture et écriture pour les soignants, « une sorte de prière du matin réaliste », Isabelle Galichon, docteure en littérature francophone et comparée, Université de Bordeaux-Montaigne

9h50 « Écrire le soin », Anne Grinfeld, Master Métiers de l’écriture et Création littéraire, CYU

10h10 « L’écriture réflexive, une expérience pour une compréhension multidimensionnelle de la maladie chronique », Sana Barkatou, Doctorante à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Mohammedia, Maroc (en visio)

Discussion



10h40 Conférence de Caroline Hauw-Berlemont, Praticienne Hospitalière Médecine Intensive Réanimation, Hôpital européen Georges Pompidou, APHP, Master of Sciences Narrative Medicine, Columbia University, New York, USA

11h20 pause



Session 12, modération : Anne Schneider

11h35 « Faire résonner les récits des patients et des soignants : la dramaturgie comme médiation », Pauline Bouchet, Maîtresse de conférences en études théâtrales, Université Grenoble-Alpes

11h55 "la littérature ou la communauté des existants", Francesca Quey, Doctorante à l’université Paris-Cité

12h15 « L’élève, son professeur et la littérature : une relation triangulaire réparatrice », Jessica Vilarroig, Professeur de Lettres en Soins-Études, annexe du lycée Lakanal – clinique Dupré

12h45-14h pause méridienne



Session 13, modération : AMarie Petitjean

14h Présentation de la session « Littérature de jeunesse-écritures-Soin » par AMarie Petitjean, CYU

14h10 « Ces albums qui nous font du bien », Anne Schneider, Maîtresse de conférences HDR, Université de Caen

14h30 « Littérature jeunesse et médecine : L’« hospitalité » de l’album », Agnès Girard, Doctorante à l’Université du Mans

Discussion

Session 14, modération : Chiara Ramero

15h Table ronde « Faire écrire, faire lire, faire illustrer les enfants malades », animée par Chiara Ramero, Université Grenoble-Alpes, avec Karim Ressouni-Demigneux, Anne Schneider et Candice Hayat (en hybride)

15h50 pause



16h Atelier d’écriture sur le corps pour un aperçu de l'écriture créative en contexte de soin (sur inscription)

Fin du colloque à 17h30