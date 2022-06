Si les études queer sont bien plus présentes dans la critique et théorie littéraire anglo-saxonne que dans le monde francophe, quelques bonnes nouvelles sur ce front sont à annoncer pour ce mois de juin, mois des Fiertés LGBTQIA+ et des différentes prides. Notamment, une réédition à la rentrée littéraire de la première "revue homosexuelle française" Akademos. La maison d'édition associative dédiée aux littératures gay et lesbiennes GayKitschCamp/Question de genre se trouve derrière ce projet, lequel a été financé participativement et fera la part belle au directeur historique de la revue, Jacques d’Adelswärd-Fersen, poète et romancier ayant été attaqué dans un "procès de moeurs" en 1903. Afin de ne pas, justement, la réduire à son statut d'emblème queer, elle sera accompagnée d'un appareil critique conséquent qui souligne l'envergure patrimoniale de cette revue.

Si l'envie de lire une littérature décadente, au sens que revêt le terme dans l'histoire littéraire, et qui sut semer avant l'heure le trouble dans le genre, ne peut pas attendre la fin de l'été, signalons qu'il est d'ores et déjà possible de lire Monsieur Vénus de Rachilde, jusque-là difficilement accessible, canonisé en ce mois de juin dans la collection L'Imaginaire chez Gallimard. L'histoire sulfureuse de Raoule de Vénérande et Jacques reçoit ainsi enfin l'attention qu'elle mérite dans son inventivité face à la question du genre, déjà d'actualité il y a plus d'un siècle. Le regain d'intérêt autour de cette littérature "décadente" et de la position paradoxale de Rachilde en son sein ne devrait toutefois pas invisibiliser les autres titres publiés chez GayKitschCamp/Questions de genre, dont on peut voir le catalogue en ligne.