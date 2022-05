Adresse : Amphithéâtre Giroud - 45 rue des Saints-Pères 75006 PARIS

Journée d’étude annuelle du groupe de recherche ManDeLab « Laboratoire des manipulations de la langue pour mieux comprendre, apprendre et écrire »

Argumentaire

Le groupe de recherche ManDeLab « Laboratoire des manipulations de la langue pour mieux comprendre, apprendre et écrire », rattaché au laboratoire EDA (Éducation, Discours, Apprentissages, UR 4071) de la faculté SHS de l’Université Paris Cité, a pour objectif de mettre en place des expérimentations de classe en vue de l’amélioration des compétences linguistiques et langagières des élèves et d'élaborer des propositions didactiques et pédagogiques à la lumière des recherches en linguistique. Il s’agit de s’interroger sur les démarches et activités à mettre en place pour développer les compétences linguistiques des élèves et de réfléchir aux dispositifs permettant de co-construire les savoirs et de (re)donner du sens à l’étude de la langue. Différentes pistes sont explorées pour tenter de pallier les difficultés rencontrées à la fois par les élèves dans les apprentissages et par les professeurs dans l’enseignement des stratégies de compréhension. Chaque année, une journée d’études permet d’inviter des chercheurs spécialisés et de présenter nos travaux.

La thématique « Lire, lier, relier. Stratégies de compréhension et co-construction du sens » fait écho aux différentes expérimentations que nous avons conduites et qui montrent que le partage et la collaboration dans l’apprentissage favorisent l’investissement des élèves : créer avec et pour autrui donne davantage de sens - signification & valeur - aux démarches et processus de travail.

Les trois pôles s’articuleront ainsi :

- lire : les compétences de lecture à développer

- lier : les réseaux de stratégies herméneutiques que l’on doit déployer afin de construire le sens dans le co(n)texte (comment conduire les élèves à s’approprier progressivement des stratégies de lecteurs experts)

- relier : partage du sens et sens du partage (développer une méta-réflexivité à l’égard de ses propres démarches et leur donner du sens par l’échange).

On envisagera les processus de construction du sens, dans la mesure où la lecture n’est pas seulement linéaire, mais multi-dimensionnelle : cum-prendere implique la mise en relation des diverses données du texte, en amont et en aval, ainsi que la formulation d’hypothèses et la réévaluation de certaines données, engageant à la fois l’empan de lecture et le développement de stratégies herméneutiques. Les réflexions lieront également compréhension et travail en réseaux, car créer pour autrui donne davantage de sens aux démarches d’apprentissage, et ce à différents niveaux - entre pairs au sein de la classe, d’une classe à l’autre et hors des murs : les activités en passerelles permettent de créer du sens pour soi, en créant pour autrui, et de saisir les enjeux, en co-construisant.

***

PROGRAMME

9h : Accueil et introduction de la journée

9h30 : Sylvie Cèbe (Université Clermont-Auvergne) – Des compétences requises pour comprendre les textes aux changements de pratiques d'enseignement : le rôle de la co-conception d’outils didactiques.

10h15 : Maryse Bianco (Université Grenoble Alpes) & Laurent Lima (Université Grenoble Alpes) – Que sait-on des effets des pratiques d’enseignement de la compréhension sur les apprentissages ?

11h : pause

11h30 : Mélinée Simonot (Inspection de Versailles) – Étudier les inférences grammaticales au service de la compréhension et de l’interprétation : quelques exemples de mises en œuvre pédagogiques.

12h15 : Karine Risselin (groupe Maîtrise de la Langue et INSPÉ de Créteil) & Éloïse Pierrel (groupe Maîtrise de la Langue de Créteil) – Démarches et activités en classe et en formation, pour devenir un lecteur autonome et engagé dans une communauté de lecteurs.

13h : pause

14h30 : Murielle Roth (Institut de recherche et de documentation pédagogique de Neuchâtel) – Comment aider les enseignants à évaluer et les élèves à apprendre en compréhension de l’écrit ?

15h15 : Cécile Couteaux (Université Toulouse Jean Jaurès) – Articuler les transpositions multimodales pour lire des extraits des Métamorphoses en classe de 6e.

16h : pause

16h15 : Présentation des expérimentations du groupe de recherche ManDeLab, témoignages et échanges.

17h30 : Clôture de la journée

Organisation : Marie Collombel, Emilie Deschellette & Caroline Lachet

Inscription obligatoire du public pour l’accès à l’Université Paris Cité :

https://docs.google.com/document/d/1PxKkgBoBsb0ZixRKvsjDwYQ03W-PV7cM6T8y0q5ApwE/edit?usp=sharing

Contact : emilie.deschellette@u-paris.fr

Illustration : © Hajar Belarouci