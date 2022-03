Traduit de l'ukrainien par N. Dziub et S. Philonenko, avec une préface de R. Mokryk

Ce roman se présente comme le journal d'un programmeur kyïvien trentenaire qui commente douloureusement la mondialisation de la désinformation et la virtualisation des sentiments au tournant du millénaire. Né en 1968, année de l'invasion de Prague par les Soviétiques, ce héros souvent impuissant décrit le crescendo de catastrophes qui a marqué les années 1999 à 2004.

Plus encore qu'une chronique, ce roman est un avertissement : les tragiques événements des dernières années en Ukraine y sont annoncés en creux. Et surtout, c'est un livre de combat, car le héros tente de combler le fossé qui chaque jour se creuse entre l'homme et la femme, entre les hommes d'hier et d'aujourd'hui, entre l'Europe et une Ukraine devenue un terrain d'affrontement entre des mondes antagonistes.

Aussi ces annales de la folie ordinaire et du courage extraordinaire des citoyens ukrainiens s'achèvent-elles sur l'évocation de la fameuse Révolution orange, véritable Jour de colère dont est née la société civile ukrainienne.

Lina Kostenko est l'une des figures de proue de la littérature ukrainienne moderne. Née le 19 mars 1930 dans la région de Kyïv, elle a été dans les années 1960 l'un des principaux représentants du mouvement intellectuel dissident, et ses livres ont été interdits pendant près de deux décennies. De la miniature poétique à la grande peinture épique, son oeuvre parcourt tout le spectre des genres, et lui a valu d'être lauréate de nombreux prix internationaux.