Adresse : Université Roma Tre, Rome

L'œuvre de Proust a inspiré non seulement la littérature postérieure, mais aussi des réflexions philosophiques de différentes perspectives (phénoménologiques, herméneutiques, esthétiques), des analyses sociologiques et des études neuroscientifiques. Nous pouvons donc nous demander : quel héritage Marcel Proust a-t-il laissé cent ans après sa mort (1922-2022) ? C'est à cette question que répondront des spécialistes de Proust et de son œuvre, italiens et étrangers, lors d'un colloque organisé par le département FILCOSPE (philosophie, communication et arts du spectacle) de l'Université Roma Tre, avec le soutien de la Fondation Primoli et de l'Institut français d'Italie.



Le colloque se déroulera en présence. L’accès n’est autorisé qu’aux détenteurs d’un pass sanitaire, conformément au règlement de l’Université. Compte tenu de l’urgence sanitaire actuelle, afin de contrôler le flux des participants et d’assurer une distanciation interpersonnelle, il est fortement recommandé de s’inscrire au colloque en envoyant un courriel avant le 28 mars 2022 à 24 heures à l’adresse suivante: convegnoproust2022@gmail.com.



De cette façon, vous nous aiderez à mettre en place toutes les mesures appropriées pour un accueil correct et sûr. Merci !







Programme



Jeudi 31 mars

Aula Magna – Dipartimento Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Via Ostiense 234 – 00146 Roma



14.30 Salutations institutionelles: Luca Pietromarchi, Rettore Università Roma Tre



Modérateur: Mario De Caro (Università Roma Tre)

15.00 Maurizio Ferraris (Università di Torino), Imparare a vivere

15.30 Barbara Carnevali (EHESS, Paris), La rédemption du désir. Proust utopiste

16.00 Miguel De Beistegui (ICREA, Research professor, University of Pompeu Fabra, Barcelona), D’un désir, d’une vérité l’autre

16.30 Annamaria Contini (Università di Modena e Reggio Emilia), Tra parola e immagine: la teoria proustiana della metafora conoscitiva



17.00 pause-café



Modérateur: Paolo D’Angelo (Università Roma Tre)

17.30 Luc Fraisse (Université de Strasbourg), Les intuitions créatrices des biographes de Proust

18.00 Marco Piazza (Università Roma Tre), L’eredità di Proust tra ‘moi social’ e ‘moi créateur’

18.30 Ilaria Gaspari (Scrittrice / Écrivaine, Roma), Ingeborg Bachmann lettrice di Proust: incursioni tra il dicibile e l’indicibile





Vendredi 1 avril

Salone della Biblioteca – Fondazione Primoli

Via Zanardelli, 1 – 00186 Roma



Modérateure: Mariolina Bertini (Università di Parma)

09.30 Gérard Bensussan (Université de Strasbourg), L'involontaire proustien, de Schelling à Merleau-Ponty

10.00 Sofia Sandreschi De Robertis (Università Roma Tre),Guattari e les ritournelles du temps perdu: note per ripensare l’associazione di idee

10.30 Stefano Poggi (Università di Firenze), La chiave sotto lo zerbino. Un’ipotesi sulla scrittura della Recherche



11.00 pause-café



Modérateure: Alessandra Ginzburg (Società Psicoanalitica Italiana)

11.30 Ludovico Monaci (Università di Padova), Sessant’anni di Rechercheal cinema

12.00 Roberta Capotorti (Università di Milano Statale), Proust et l’héritage neuroscientifique : l’étincelle motrice de la Recherche

12.30 Antoine Compagnon (Collège de France, Paris), Relire Proust en 2022



13.00 Clôture du colloque