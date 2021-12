L'exil est un fait d'actualité qui concerne un grand nombre d'individus, c'est aussi un sujet littéraire fréquent. Plusieurs auteurs l'ont vécu par choix ou par obligation. Amal Immouni explore l'enjeu de la question de l'exil dans la construction de la posture d'auteur d'Edward Said : thème central de sa réflexion et de son écriture. C'est une condition interculturelle complexe avec une composante psychologique qui génère une écriture tournée vers l'élucidation des origines et la création d'un lieu d'habitat le Between-worlds. La posture d'auteur, outil d'analyse permet un double terrain d'observation : interne, avec la constitution de l'image de l'énonciateur dans le texte et externe avec la présentation de soi qu'incarne l'auteur dans son rôle public. La singularité intellectuelle de Said l'outsider se définit en une multitude de postures : critique, autocritique, essayiste, humaniste, anticoloniale... qui ne sont ni contradictoires ni incohérentes, mais fortement imprégnées de son statut d'exilé.

Amal Immouni, née Makhloufi, enseignante à l'université d'Artois, docteure-chercheure en sciences humaines et sociales, a obtenu son doctorat à l'université de Lille et son postdoctorat à l'université de Québec à Montréal (UQAM). Elle publie prochainement un roman sur l'exil, ainsi qu'un recueil artistique alternant poésies et calligraphies. Artiste peintre, calligraphe en Modern calligraphy and lettering. Passionnée de la santé naturelle, exerce la naturopathie et le Zen Yoga.