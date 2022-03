Cette soirée est une invitation au dialogue entre des voix poétiques et musicales de diverses natures et origines, et qui fait se rencontrer des horizons, des regards et des perceptions variées.

Avec la participation des poètes Dionisio Cañas (Espagne), Juan Antonio González Iglesias (Espagne), Gabriel Zimmermann (France), de Idoli Castro, traductrice, ainsi que des résidents du Colegio de España, dont Henri Berger Martin (Espagne), poète, et Alex Olmedo (Espagne), violoncelliste. Evénement organisé en collaboration avec l'Université Gustave Eiffel (LISAA, EA4120, Daniel Lecler) et l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis (LER, EA4385, Claire Laguian). En espagnol et en français



https://www.colesp.org/index.php/es/component/jevents/eventodetalle/10416/88|89|90|86|92|117|93|95|159|160|161|162|167/poesia-y-musica?Itemid=678