Les Voix de la nuit

Sous la direction d’Alain Montandon et de Sylvain Ledda

Honoré Champion

EAN13 : 9782745354853

268 pages.

39 euros.

PRÉSENTATION

Cet ouvrage analyse les divers aspects sonores de la nuit qu’il s’agisse des bruits de la ville, de la musicalité de la nuit et de ses silences, mais aussi de ses rumeurs, ses bruissements, ses tumultes, ses cris et ses sanglots. Les poètes enamourés, les auteurs fantastiques, les observateurs et chroniqueurs, les musiciens ont été sensibles aux sonorités nocturnes et les ont exprimées et mises en scène dans leurs œuvres. C’est tout l’imaginaire des apparitions et fantasmes nocturnes dans leurs aspects sonores qui sont présentés dans une perspective sociopoétique prenant en compte la dimension historique et sociale de ces représentations.

Contributeurs de l’ouvrage : Christine Kossaifi, Jean Laffont, Nicolas Pelleton, Hélène Cussac, Marine Ganofsky, Alain Montandon, Laurent Folliot, Bérangère Chaumont, Annick Le Scoézec Masson, Sylvain Ledda, Houcine Bouslahi.

Table des matières