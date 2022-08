"Les vies multiples de Shoshana Rappaport-Jaccottet", par Tiphaine Samoyault

en ligne le 1 août 2022 sur en-attendant-nadeau.fr



Le 27 juillet 2022, Shoshana Rappaport-Jaccottet a terminé sa vie. Elle est morte à Genève après avoir lutté pied à pied avec une maladie qu’elle voulait vaincre. L’énergie et la fantaisie qui l’animaient en tout, elles, ne vont pas s’éteindre. On la lit dans ses livres et dans tous les articles qu’elle a écrits ces dernières années pour La Nouvelle Quinzaine littéraire et pour En attendant Nadeau.

« La vie s’éloigne, mais elle revient. » Cette phrase, cueillie par Shoshana chez J.B. Pontalis, pourrait être la devise de son rapport à la littérature et du jeu de la bobine qu’elle a pratiqué avec elle. Les textes qu’elle aime expriment l’inquiétude d’exister, l’absence ou le chagrin, mais ils ont aussi le pouvoir de les conjurer, par le souvenir, par l’invention d’une langue relevant les morts. […]

