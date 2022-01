Poème géographique composé dans le troisième quart du IVe siècle ap. J.-C., l’Ora maritima se présente, pour sa partie conservée, comme une description des régions côtières depuis les Colonnes d’Hercule (détroit de Gibraltar) jusqu’à Marseille, avec un excursus initial vers l’Extrême Occident et un second le long du cours du Rhône. Amateur de connaissances livresques anciennes et de sources rares, Aviénus présente un monde archaïque oublié, agrémenté de toponymes et d’ethnonymes en grande partie inconnus par ailleurs, ce qui a suscité l’intérêt des historiens et des archéologues. En outre, en bon connaisseur de la poésie grecque et latine, il recourt au trimètre iambique, réminiscence d’une tradition didactique hellénistique, et agrémente son poème d’échos intertextuels conformément à l’esthétique de son temps.

En situant Aviénus dans son contexte intellectuel, ce volume entend rendre à l’auteur une originalité trop souvent estompée par le seul débat sur le statut de ses sources. La nouvelle édition critique de ce poème latin sans témoin manuscrit conservé prend pour point de départ le texte de l’édition princeps (parue à Venise en 1488), tout en examinant les nombreuses corrections et hypothèses interprétatives formulées par les érudits pendant cinq siècles. Le commentaire cherche à adopter des approches complémentaires (philologique, littéraire, historique, géographique, archéologique…) permettant de rendre compte de la richesse d’un texte qui pourra intéresser des spécialistes de différents champs disciplinaires.

Table des matières :

INTRODUCTION

Aviénus et son œuvre : un bref état de la question

Mentions d’Aviénus chez des auteurs postérieurs

Documentation épigraphique

Dédicataires des poèmes et mentions à la première personne

Homonymes et autres identifications proposées

L’œuvre d’Aviénus dans son contexte

La place de l’Ora maritima parmi les poèmes d’Aviénus

Bilan des hypothèses biographiques et fourchette pour la datation de l’Ora maritima



L’Ora maritima, poème tardo-antique archaïsant

Un goût d’antiquaire

Autorités anciennes

Évocations récurrentes des temps anciens

Toponymes et ethnonymes archaïques et rares

Considérations ethnographiques

Traits de langue archaïque

Quel genre littéraire ?

Intertexte

Jeux étymologiques

Métrique

Langue

Structure du poème

L’adresse à Probus (v. 1-79) 

Le littoral atlantique (v. 80-415)

Aperçu du littoral à petite échelle, des Colonnes d’Hercule à Œstrymnis (v. 80-145)

Retour d’Œstrymnis aux Colonnes d’Hercule (v. 146-415)

Le littoral méditerranéen (v. 416-631)

Le Rhône (v. 632-698)

Le littoral méditerranéen, suite et interruption (v. 699-713)



L’Ora maritima dans la tradition des textes géographiques antiques

L’Ora maritima et la périplographie

La démarche scientifique de l’Ora maritima

Autorités, sources et parallèles

Conception du monde



Histoire du texte et principes d’édition 

Dans l’Antiquité et au Moyen Âge

L’édition princeps, plus ancien témoin conservé

Éditions anciennes et conjectures

L’« apographe d’Ortelius »

L’édition de Pierre Pithou (Paris, 1590)

Les conjectures d’érudits et les éditions du XVIIe au début du XXe s.

Les débats historiographiques du XXe siècle : la théorie du périple originel

Les principes d’édition



CONSPECTUS SIGLORUM

Editores qui in apparatu citantur

Emendatores



RUFIUS FESTUS AVIÉNUS, LES RIVAGES MARITIMES

TEXTE LATIN ET TRADUCTION



NOTES COMPLÉMENTAIRES



LISTE DES TOPONYMES ET ETHNONYMES FIGURANT DANS L'ORA MARITIMA



BIBLIOGRAPHIE

Auteurs et textes anciens

Éditions et études



INDEX DES NOMS PROPRES

INDEX DU LEXIQUE

Mots cités dans d’autres langues

Mentions de durées et de distances



CARTES

Rufius Festus Avienius (IVe siècle ap. J.-C.) est un poète didactique deux fois proconsul dont la biographie reste fort mal connue. Ses trois poèmes conservés comprennent, outre l'Ora maritima, une traduction latine amplifiée, en hexamètres dactyliques, des Phénomènes d'Aratos (éditée dans la CUF par Jean Soubiran en 1981) et une autre de la Périégèse de Denys.

Ancien élève de l'École normale supérieure, Jean-Baptiste Guillaumin est maître de conférences en langue et littérature latines à Sorbonne Université. Ses travaux portent sur l'encyclopédisme latin et la transmission des savoirs dans l'Antiquité tardive. Il a publié dans la CUF, en 2011, le livre IX des Noces de Philologie et de Mercure de Martianus Capella, et en 2021 l'édition des Rivages maritimes du poète Aviénus.

Ancienne élève de l’École normale supérieure, Gwladys Bernard est maîtresse de conférences en histoire ancienne à l’Université de Paris 8, actuellement directrice des études anciennes et médiévales à la Casa de Velázquez. Ses travaux portent sur l’histoire politique et militaire de l’Occident romain. Elle a publié en 2018 Nec Plus Vltra. L’Extrême Occident méditerranéen dans l’espace politique romain (218 av. J.-C.-305 apr. J.-C.) dans la Bibliothèque de la Casa de Velázquez.