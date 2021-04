Les Remontrances (Europe, XVIe-XVIIIe siècle). Textes et commentaires

sous la direction d'Ullrich Langer et Paul-Alexis Mellet

Paris, Classiques Garnier, coll. Travaux du Centre d’études supérieures de la Renaissance, 2021

EAN : 9782406112280

459 pages

39 €

Les Remontrances constituent un genre de discours original en Europe entre les XVIe et XVIIIe siècles. Cet ouvrage rassemble dix-huit Remontrances transcrites et commentées par des spécialistes issus de l'histoire, de la littérature et de la rhétorique, du droit et de la linguistique.

Table des matières