"Les « masques » porteurs de « langues » ? Usages de langues et dynamiques francophones en situations de pandémie" (Angers)

27 février 2021

Teams - Université d'Angers

A l’occasion du Printemps de la Francophonie de Mars 2021, le CIRPaLL par son axe 3 « Langues en partage » organise une journée d’études intitulée : Les « masques » porteurs de « langues » ? Usages de langues et dynamiques francophones en situations de pandémie

Attention : il faut réserver vos places pour vous inscrire dans l'équipe TEAMS. Vous pourrez écrire à valentin.feussi@univ-angers.fr et maeva.touzeau@univ-angers.fr avant le 18 mars, midi.

L’objectif de cette JE est de réfléchir à la diversité des réponses en « langues » proposées dans les expériences la pandémie dans différentes situations francophones. Si le besoin d’humanité est diversement partagé, le choc traversé du fait de nos certitudes a été par moment violent tout en constituant un repère précieux pour nos questionnements. En quoi la pandémie constitue-t-elle le lieu d’explicitation de paradoxes des incertitudes qui font la vie et nous conduisent à considérer notre « non-savoir » (Habermas, 2020) pour comprendre notre environnement ? De quoi le coronavirus serait-il plus globalement le détonateur ? Quelles conceptions de l’altérité, des langues, du monde et de « francophonies » déduire de ces expériences ?

Voici le programme que nous avons le plaisir de vous proposer :

9h00 Accueil-coordination

9h10 Mot d’introduction

Masques et créativité

9h30 - BDE Angers FLE (Université d’Angers) : "Mosaïque Parlante : échanges sur les vécus du distanciel en FLE"

10h00 - Myriam Suchet (Université Sorbonne Nouvelle et IUF) : Bas les masques : faire tomber l'illusion de "la langue", et du coup... qu'est-ce qu'on fait maintenant ?

10h-30 Pause

Les masques, vécu de femmes

10h40 - Mohammed Raj (Université Settat, Maroc) : Confinement et construction d’un monde parallèle dans Rêves de femme de Fatima Mernissi

11h10 - Charline Barouki (Présidente de l’Association Femmes d’ici et d’ailleurs, Angers) : « Femmes Actives même masquées »

11h45 - Déjeuner

L’Université, expériences « masquées »

13h00 - Ozias M’bida (Université d’Angers) : Covid 19: quand tombent les masques de l'enseignant de FLE

13h30 - Emmanuelle Rousseau-Gadet (Université d’Angers) : L’enseignement / apprentissage des langues en période de pandémie : l’expérience des Tandems à l’université d’Angers.

14h00 - Pause

« Masques » en cours de langues

14h15 - Julie Fouchet et les étudiants du CeLFE (Université d’Angers) : « Raconte-moi ta langue »

14h50 - Pause

Masqué.e.s ou démasqué.e.s : expériences canadiennes

15h00 - Jimmy Thibault (Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en études acadiennes et francophones, Univ. Sainte-Anne, Nouvelle-Ecosse -Canada) : Se construire face au trauma : la parole comme lieu de la réconciliation avec soi-même chez Sonia-Sophie Courdeau.

15h40 - Annette Boudreau (Université de Moncton, Canada) : Légitimités démasquées

16h40 - Pause

16h 50 - Valentin FEUSSI : Éléments de synthèse et mise en perspective

17h15 - Fin de la journée

Une rediffusion sera accessible dans la semaine sur YouTube ainsi que les vidéos des étudiantes sur la thématique: "ma langue - mon art en francophonie pendant la période de pandémie"

