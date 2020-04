"Écrire l'exil"

Les Lettres romanes, tome 73, n° 3-4, 2019 :

Brepols, 2020.

EAN13 : 9782503582788.

Intitulé Écrire l’exil, ce dossier est consacré à quelques cas exemplaires d’écrivains ou d’artistes ayant fait œuvre à partir de leur trajectoire d’exilé. L’enjeu est de cerner empiriquement le concept d’exil, d’en comprendre les ressorts et les modalités, d’en mesurer les enjeux et les effets. Il s’attache à rendre compte, non pas de la réalité de l’exil, mais de ses effets sur la création. Quels discours – littéraires, artistiques, philosophiques – suscite le sentiment de l’exil ? Comment est-il analysé par le biais de l’art ? Comment devient-il le ferment d’une invention singulière ?

Sommaire

Dossier "´Écrire l'exil"

Jonathan Châtel et Pierre Piret, Introduction

Laetitia Saintes : Formuler l’ineffable de l’exil : autour de Dix années d’exil de Germaine de Staël

Nathalie Gillain : Spectres de l’exil, incarnation du pouvoir. Victor Hugo à Jersey : les photographies de la proscription

Jonathan Châtel : Réflexions sur l’exil d’Henrik Ibsen

Daniel Laroche : Écrivains belges expatriés en France. Le cas de Norge

Pierre Piret : L’exil et la honte. Jean Genet et les Palestiniens

Charline Lambert : Inflexions politiques et trajectoires poétiques : les exils de Gherasim Luca et Radovan Ivsic

Michel Lisse : Scènes primitives des exils de Jacques Derrida

Hubert Roland : Exil historique, « exil intérieur » et création. Réflexion inspirée par la construction du personnage de Gottfried Benn dans Les Éblouissements de Pierre Mertens

*

Varia

Patrick Thériault

Outrance et outrage poétiques chez le dernier Baudelaire : Les Amoenitates Belgicæ et le poème-caricature

Laurent Robert

Se marier (ou pas) : le mariage dans Rayons perdus de Louisa Siefert et Les Humbles de François Coppée

Amaury Dehoux

Indépendance et interdépendance dans les littératures francophones du Pacifique insulaire. L’exemple de Chantal T. Spitz et Déwé Gorodé

Chiara Carraro

La frontière : limen et paysage chez Marie Darrieussecq et Maylis de Kerangal

Les Livres

Les Libertins en campagne

. Édition critique par Jacques Cormier (Jean-Claude Polet) – Alain Corbin, Jean- Jacques Courtine et Georges Vigarelllo (dir.), Histoire des émotions II. Des Lumières à la fin du XIXe siècle (Diana Mite-Colceriu) – Daniel Laroche, Une chanson bonne à mâcher. Vie et oeuvre de Norge (Ginette Michaux).

Voir le livre sur le site de l'éditeur…