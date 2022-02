Il est depuis toujours l'emblème de Fabula dont il arpente chaque page, sans qu'on l'entende jamais. Il manquait un sommaire voué au Chat botté parmi les ressources du site : c'est désormais chose faite, par les soins de Bochra et hierry Charnay qui publient dans les Colloques en ligne de Fabula une série d'études sur les expansions hypertextuelles du Chat botté, réalisées dans le cadre d’un cycle de réflexion portant à chaque fois sur un conte-type dans ses dimensions hypertextuelles et interculturelles, dans une approche comparative et transdisciplinaire. La réflexion porte plus largement sur les rapports entre littérature orale et littérature de jeunesse, ainsi que sur les arts visuels et leurs rapports à l’hypotexte, et plus généralement sur les genres littéraires.