Pierre-Yves Testenoire, Les Anagrammes

PUF, "Que sais-je?", 2021

Résumé

Savez-vous qu’« un veto corse la finira », « la Révolution française » ? Qui se cache derrière le nom d’Avida Dollars, d’Alcofribas Nasier ou encore de Louis Jenrel ?

Vous avez dit « anagramme » ? Pierre-Yves Testenoire revient sur cette figure de style qui consiste à permuter les lettres d’un mot ou d’une expression pour en tirer un autre mot ou une autre expression, de sens radicalement différent, souvent loufoques. Tellement, qu’on les dirait parfois dotées du pouvoir de révéler le vrai sens des mots.

Cet art de cryptage autant que de décryptage est pratiqué depuis la plus haute Antiquité. Dans toutes les langues alphabétiques, on fait des anagrammes, qui peuvent prendre des formes variées : tantôt anacycliques ou palindromiques, tantôt saussuriennes ou psychana­lytiques. Il existe même des anagrammes musicales ! Avec ce livre, elles n’auront plus de secrets pour vous.

Sommaire :

Introduction

Chapitre premier – Histoire de la figure

I. La tradition gréco-latine

II. La tradition hébraïque

III. L’âge d’or de la Renaissance

IV. Grandeur et décadence des anagrammes (XVIe-XIXe siècles)

V. Le retour en grâce (XXe-XXIe siècles)

Chapitre II – Une figure de cryptage

I. Signatures, pseudonymes et identités cryptées

II. Les anagrammes dans la fiction

III. Savoirs cryptés

Chapitre III – Une figure de décryptage

I. Les anagrammes de Tristan Tzara

II. Les anagrammes de Ferdinand de Saussure

III. Les anagrammes après Saussure

IV. Les anagrammes en psychanalyse

Chapitre IV – Les anagrammes dans les arts

I. Les anagrammes en musique

II. Les anagrammes dans les arts visuels

Bibliographie

Caractéristiques :

Nombre de pages: 128

Code ISBN: 978-2-7154-0090-0

Numéro de tome: 4176

Numéro d'édition: 1

Format : 11.5 x 17.6 cm