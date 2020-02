Salle 385, Pavillon des Arts, Université McGill, 853, rue Sherbrooke ouest, Montréal, Qc

Lectures actuelles de Marc Angenot

Le 18 février 2020, de 10h30 à 12h30, à la salle 385 du Pavillon des Arts de l'Université McGill, le professeur émérite Marc Angenot s’entretiendra avec l’auditoire de ses lectures et de ses travaux en cours qui portent sur une Histoire de l’oubli. Venez rencontrer le penseur qui a cofondé le Cercle Bakhtine, le théoricien à qui l’on doit les notions de «discours social» et d’«idéologème», le chercheur qui a décloisonné la littérature, l’auteur de plus de 175 livres, cahiers de recherche et contributions à des ouvrages collectifs (sans compter les articles!!!) : le classique 1889. Un état du discours social, L’histoire des idées, La parole pamphlétaire, Dialogues de sourds, Les champions des femmes, Le Cru et le faisandé, Les dehors de la littérature : du roman populaire à la science-fiction, etc. On n’a pas souvent l’occasion de rencontrer et d’échanger avec un intellectuel d’une envergure internationale doublé d’un humaniste d’une gentillesse et d’un humour irrésistibles. Une rencontre à ne pas manquer pour tous ceux et celles qui n’ont pas eu l’occasion encore de faire la connaissance de cette personnalité marquante des lettres françaises.

Entrée gratuite et ouverte à tous et toutes !