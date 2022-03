Le théâtre antique, un répertoire pour aujourd'hui?

Rencontre autour de la base de données "Théâtre antique en France"

2 avril, 14h-17h30,

INHA, Salle Vasari

6 rue des Petits Champs, 75002 Paris

Organisation : Sylvie Humbert-Mougin (Université de Tours, ICD), Claire Lechevalier (Université de Caen, LASLAR) et Romain Piana (Université Sorbonne Nouvelle, IRET)

Fruit d’un travail collectif de plusieurs années au croisement des études classiques, comparatistes et des études théâtrales, la base de données « Théâtre antique en France » (www.theatre-antique.fr) constitue la première recension cumulative des mises en scène créées et représentées en France depuis le XIXe siècle jusqu’à nos jours.



À l’occasion de son récent lancement, cette rencontre permettra, après une présentation de la base, une série d’échanges avec des chercheurs et des artistes autour de la place et des enjeux du répertoire grec et romain dans l’histoire de la mise en scène et dans la création d’aujourd’hui.



14h 14h15 : Accueil des participants

14h15- 14h45 : Présentation de la base de données (Romain Piana)

14h45-15h15 : Présence et absence de Sénèque sur la scène française (Sylvie Humbert-Mougin)

Discussion

15h30-16h : Entretien avec Evelyne Istria (en différé)

Pause

16h15-17h15 : Enjeux du répertoire antique aujourd’hui, table ronde avec Sara Llorca, Tommy Milliot, Gwenaël Morin, animée par Claire Lechevalier et Romain Piana