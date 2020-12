Université de Lausanne

Pour préparer un prochain numéro de ReS Futurae consacré au théâtre de science-fiction, dont voici l'appel (clos), ces demi-journées en ligne auront pour but la présentation rapide et la discussion approfondie du travail (en cours) des chercheurs et chercheuses impliquées, sur la base d'une version de travail mise à disposition des autres participantes et participants.

Tout public est bienvenu. Écrire à Romain.Bionda@unil.ch pour disposer de l'accès (adresse et code).



PROGRAMME

Jeudi 21 janvier

13h : Accueil

13h10-13h30 : « Introduction »

Romain Bionda (Université de Lausanne)

13h35-14h05 : « La dérision futuriste dans l’histoire du théâtre québécois »

Jean-Louis Trudel (Université d’Ottawa)

14h10-14h40 : « Paramétrer l'Univers. Expérimentation paradigmatique de réalité/monde par la scénographie SF »

Céline-Marie Hervé (Université Paris III – Sorbonne-Nouvelle)

14h45-15h15 : « Mettre en scène la résilience : enjeux politiques d’une série de science-fiction au théâtre. À propos de Vous êtes ici de Michèle Pralong et Julie Gibert »

Aurélien Maignant (Université de Lausanne) et Roberta Alberico (Fondation L’Abri)

15h20-15h50 : « Le futur à partir du présent. D’une fiction l’autre : paradies spielen (abendland. ein abgesang) (2017) mis en scène par Marie Bues et Let Them Eat Money. Which Future?! (2018) d’Andres Veiel »

Eliane Beaufils (Université Paris 8)

15h55-16h25 : « Sony Labou Tansi et la re-création du monde. Une lecture déconstructiviste de Conscience de tracteur (1979) et de Monologue d’or et noces d’argent (1998) »

Fernand Nouwligbeto (Université d’Abomey-Calavi)

16h30 : Fin de la première demi-journée.

Vendredi 22 janvier

13h : Accueil

13h10-13h40 : « Qu’est-ce qu’un “mauvais” théâtre de science-fiction (avant 1920) ? »

Florence Fix (Université de Rouen)

13h45-14h15 : « Presumption or the Fate of Frankenstein de Richard Brinsley Peake (1823) et Le Monstre et le Magicien de Jean‑Toussaint Merle et Antony Béraud (1826) »

Rachel Nisbet (Université de Leeds)

14h20-14h50 : « Un théâtre astral et “révolutionnaire” : les visions fanta-scientifiques de Paul Scheerbart »

Cristina Grazioli (Université de Padoue)

15h15-15h45 : « Ascénir : Joël Maillard et la compagnie SNAUT (2010-…) »

Danielle Chaperon (Université de Lausanne)

15h50-16h20 : « Apocalypse ouvrière : théâtre, SF et critique sociale dans les années 1920 »

Isabelle Krzywkowski (Université de Grenoble)

16h25 : Fin des journées