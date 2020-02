Sophie Galabru,

Le temps à l'oeuvre. Sur la pensée d'Emmanuel Levinas,

Préface de Renaud Barbaras

Hermann, collection "Philosophie", 2020.

EAN13 : 9791037002921.

La philosophie d’Emmanuel Levinas est souvent présentée comme une philosophie de l’éthique et fut associée à des notions telles que le visage, autrui ou la responsabilité. Or, ces notions peuvent être comprises à partir d'un primat accordé au temps. Levinas propose une philosophie du temps dans un dialogue à d'autres pensées (Lavelle, Bergson, Rosenzweig, Husserl, Heidegger).

Rappelant combien ses premiers écrits délivrent une philosophie du sujet et de l'instant, l'ouvrage se propose d'expliquer la philosophie économique et domestique de Levinas ainsi que son éthique à partir de leur temporalité. Si, jusqu'en 1961, autrui délivre l'avenir sur le mode du désir, à partir de 1963, Sophie Galabru montre comment autrui s'aborde comme un passé immémorial et impose la violence des remords et de la culpabilité. C'est tout le sens et le rythme du désir pour autrui qui se trouvent radicalement infléchis.