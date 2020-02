Le Système poétique des éléments

ISBN : 9782376800330

Editeur : invenit éditions

Date de publication : 2019

Nombre de pages : 312 p

Donner à voir et à entendre les 118 éléments du tableau périodique de Mendeleïev : c’est ce que nous proposent les 118 poètes du Laboratoire Novalis.

Réuni.e.s au sein du Laboratoire Novalis aux fins de recherches chimico-poétiques, 118 poète.sse.s, français.es et belges, se sont toutes et tous emparé.e.s d’un des 118 éléments du tableau périodique de Mendeleïev.

Il.Elle.s donnent à lire ici le produit de leurs recherches. Selon un protocole d’organisation et pour correspondre au découpage du tableau en 10 familles tel qu’établi à ce jour, 10 sous-directrices ou sous-directeurs ont été choisi.e.s par Dominique Tourte.

Chacun.e a constitué une famille d’auteur.e.s. À l’image de notre monde naturel et de la variété de ses briques élémentaires qu’en sont les atomes, leurs fragments poétiques forment un univers en lui-même.

Répondant à l’esprit de Novalis, ils dessinent une tentative de « romantisation » du monde par laquelle mots et matière se répondent selon de secrètes lois de correspondance. Avec ces textes se rétablit un lien analogique entre le langage et les éléments. Quelque chose en effet les rassemble, quelque chose qui est resté de l’âge d’or ; c’est le rythme, cette liberté du rythme qui depuis le début des temps meut les choses comme les paroles ; rythme et liberté que tentent de saisir et de suivre minéralistique et grammatologie chez Novalis.

Voir le livre sur le site de l'éditeur…