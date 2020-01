Largement ignorés par la réflexion éthique et politique, les « liens faibles » sont pourtant au cœur des formes contemporaines d’attachement et d’attention aux autres : dans les réseaux sociaux, dans la sphère culturelle, dans notre rapport à l’espace urbain ou à l’environnement, ou encore dans l’espace démocratique du commun.

Si la notion de « liens faibles » a été initialement forgée par le sociologue Granovetter pour rendre compte des ressources sociales inaccessibles aux liens forts (comme la famille, l’amour, l’amitié, le travail, etc.), elle permet d’interroger notre rapport aux visages, objets, musiques, personnages de fiction, aux sentiments, aux lieux et situations du quotidien qui déterminent notre relation aux autres. Grâce à cette notion, nous pouvons observer en quel sens nos affinités esthétiques ou encore nos engagements éthiques et politiques infléchissent nos existences.

C’est donc aux ressources du concept de « liens faibles » pour saisir notre monde commun que se consacre ce volume polyphonique, avec l’ambition de rendre sensible la texture invisible de nos vies et de nos attachements ordinaires.

Alexandre Gefen

Alexandre Gefen est directeur de recherche au CNRS/Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 ...

Sandra Laugier

Sandra Laugier est professeure de philosophie à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre de l’IUF ...

Discipline : Philosophie et histoire des idées

EAN : 9782271126221

Date de parution : 23/01/2020

Pagination : 384

Format : 15 x 23 cm