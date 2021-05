"Le paradoxe du don. Sartre et Bataille lecteurs de Mauss". Conf. de Wang Chunming (ENS Paris, en ligne)

En ligne, Zoom

Le paradoxe du don. Sartre et Bataille lecteurs de Mauss

Conférence Wang Chunming

25 mai 2021

Le partenariat entre l’Université Fudan de Shanghai et l’École Normale Supérieure vous propose une conférence du professeur Wang Chunming de la Faculté de Philosophie de l’Université Fudan.

Il analysera « Le paradoxe du don. Sartre et Bataille lecteurs de Mauss ».

Pour Mauss comme pour Sartre et Bataille, tous les deux étant lecteurs de l’Essai sur le don, il faut un dépassement du potlatch pour que le don soit un vrai don, c’est-à-dire pour qu’il puisse y avoir une morale du don qui est en même temps une morale de la communication. Or, chez ces trois auteurs, selon qu’ils entendent par « communication » une forme de « rapports interindividuels » (Sartre), une « compénétration intime » (Bataille) ou une « concentration sociale » (Mauss), ce n’est pas le même don qu’ils nous invitent à donner, et ce n’est pas le même sens moral qu’ils attribuent à ce don qui, contraire au potlatch, ne se donne pas pour gagner

Cette conférence sera donnée en français et sera suivie d’une discussion.

Elle aura lieu le mardi 25 mai de 10h à 12h

Vous pouvez dès à présent noter la prochaine conférence du printemps :

Le mardi 8 juin, YANG Zhen :

« Souffler une vitalité chez le poète décadent :

la traduction par Lu Xun des Fenêtres et sa place dans la lecture chinoise de Baudelaire au XXe siècle ».

