Jean Starobinski aurait eu cent ans le 17 novembre 2020. À l'initiative de Martin Rueff et Julien Zanetta, un colloque international se tiendra à la Maison de Rousseau et de la Littérature à Genève (et en ligne), du 10 au 13 novembre prochain, pour nous inviter à entrer dans Le Nouveau siècle de Jean Starobinski et remettre celui qui fut l'un des plus grands critiques de langue française dans le débat, le situer au cœur des problématiques qui ont distingué sa démarche et relancer son œuvre dans les urgences du présent.