Le médiéviste face aux médiévalismes.

Rejet, accompagnement ou appropriation ?

Le Moyen Âge ne cesse d'être recréé, réimaginé, réinventé, dans des romans, des séries, des fêtes estivales ou des discours politiques. Pour désigner ces réappropriations, les chercheurs ont forgé le terme de « médiévalisme ». Ce colloque international, organisé en virtuel, se propose d'analyser les médiévalismes contemporains et les rapports contrastés que les médiévistes peuvent entretenir avec eux.

Programme du colloque :

Lundi 29 mars

16h30-16h45 : Mot d’accueil de Martin Aurell (Univ. Poitiers) et remerciements

16h45-17h : Introduction de Martin Aurell : histoires du médiévalisme, médiévalismes historiques

17h-17h40 : Conférence de Tommaso di Carpegna Falconieri (Univ. Urbino Carlo Bo), « Médiévistique et médiévalisme : un château aux destins croisés »

17h40-17h55 : Questions et discussions.

17h55-18h05 : Pause et posters

18h05-18h25 : Marion Bertholet (Univ. Aix-Marseille), « Le Moyen Âge italien des Lumières à Sismondi : un anti-médiévalisme ? »

18h25-18h45 : Joanna Pavleski-Malingre (Univ. Rennes 2), « Étudier les fortunes politiques de Mélusine du Moyen Âge à nos jours : intérêts et enjeux d'un médiévalisme au long cours »

18h45-19h : Questions et discussions.

Mardi 30 mars

16h30-16h45 : Mot d’accueil et remerciements

16h45-17h : Introduction de Justine Breton : des Moyen Âges partout

17h-17h20 : Romain Vincent (Univ. Paris Sorbonne Nord), « Médiévalisme et jeu vidéo : jouer au Moyen Âge à l’école »

17h20-17h40 : Martin Bostal (Univ. Caen-Normandie), « La reconstitution historique du Moyen Âge : un ‘loisir sérieux’ entre médiévalisme et recherche d’historicité »

17h40-17h55 : Pause et posters

17h55-18h40 : Table ronde « Comment rendre présent le Moyen Âge aujourd’hui ? », Fabien Paquet (Univ. Caen), Fanny Cohen-Moreaux (podcast Passion Médiévistes), Isabelle Catteddu (INRAP), Fanny Madeline (Univ. Paris 1)

18h40-19h : Questions et discussions.

Mercredi 31 mars

15h00 : Assemblée générale de l’association « Modernités médiévales »

16h30-16h45 : Mot d’accueil et remerciements

16h45-17h : Introduction de Florian Besson : bilan et perspectives

17h-17h20 : Alain Corbellari (Univ. Lausanne et Univ. Neuchâtel), « L’éternel retour du Moyen Âge. Pour une histoire longue du médiévalisme »

17h20-17h40 : Vincent Ferré (Univ. Paris Est-Créteil), « Médiévalisme(s) : divisions disciplinaires, culturelle, linguistiques depuis 1979 »

17h40-17h55 : Pause et posters

17h55-18h15 : Georges Bertin (CNAM des Pays de la Loire), « Médiévalisme et implication »

18h15-18h45 : Questions et discussions.

Jeudi 1er avril

16h30-16h45 : Mot d’accueil et remerciements

16h45-17h : Introduction de Justine Breton : le Moyen Âge en mots

17h-17h20 : Anne Besson (Univ. Artois), « Fantasy médiévale et médiévistique : une relation à sens unique ? »

17h20-17h40 : Isabelle Olivier (Univ. Artois), « Le Moyen Âge et la littérature de jeunesse font-ils bon ménage ? Des tensions (fécondes ?) entre didactisme et divertissement »

17h40-17h55 : Pause et posters

17h55-18h15 : Tristan Martine (Univ. Angers), « Des bulles médiévales en cases : les enjeux du médiévalisme en bande dessinée »

18h15-18h45 : Questions et discussions.

Vendredi 2 avril

16h30-16h45 : Mot d’accueil et remerciements

16h45-17h : Introduction de Lucie Malbos : un médiévalisme bien vivant

17h-17h45 : Table ronde « Le médiéviste face aux non-médiévistes : tensions et attentions », Paul Sturtevant (Smithsonian Institution), Florian Besson, Cécile Voyer (Univ. Poitiers) et Clovis Maillet (École Supérieure d’Art et de Design, Angers)

17h45-18h15 : Questions et discussions.

18h15-18h25 : Pause et posters

18h25-18h40 : Conclusion