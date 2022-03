Le Lyrisme du Moyen Âge allemand. Choix de poèmes

édition et traduction de Danielle Buschinger et Sieglinde Hartmann

Paris, Classiques Garnier, coll. Moyen Âge en traduction, 2022

Le Minnesang comprend des chansons d’amour (le « grand chant courtois » des troubadours) et des poèmes satiriques et religieux (« discours chanté »), composés entre 1150 et 1300 par plus de cent poètes. Le choix du recueil offre un riche panorama de cette poésie, toujours vivante.

