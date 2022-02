Le Livre d’amoretes. Écrit spirituel à insertions lyriques du XIIIe siècle.

Édition du ms. Paris, BnF lat. 13091, complété par le ms. Paris, BnF fr. 23111.

Édition critique par Marie-Geneviève Grossel et Anne Ibos-Augé

Le Livre d’amoretes, bref écrit dévotionnel anonyme en prose de la première moitié du XIIIe siècle, s’inscrit dans la tradition des « textes à insertions » qui a couvert un peu plus d’un siècle, de Gautier de Coinci et Jean Renart à Nicole de Margival. Les choix opérés dans le vaste corpus de la lyrique témoignent, chez l’auteur – qui use par ailleurs d’une écriture particulièrement affective que l’on sent influencée par la pensée de saint Bernard –, d’une remarquable connaissance de la lyrique.

Cette édition des deux témoins français connus du texte, enrichie d’unica de sa version catalane, est augmentée d’une étude musicologique des citations lyriques.

Marie-Geneviève Grossel, Maître de conférences émérite à l’UPHF, docteur ès lettres (Le milieu littéraire en Champagne sous les Thibaudiens), a édité avec S.N. Rosenberg et H. Tischler les Chansons de trouvères (1995), avec E. Doss-Quinby et S. N. Rosenberg les Sottes Chansons contre Amour (2010), avec C. Callahan et D. O’Sullivan les Chansons de Thibaut de Champagne (2018).

Anne Ibos-Augé, ancienne élève du CNSMDP, est docteur en musicologie et auteur de plusieurs travaux sur les insertions lyriques parmi lesquels un ouvrage (Chanter et lire dans le récit médiéval) et une base de données en ligne consacrée au répertoire des refrains. Ses plus récentes contributions incluent la participation à la Cambridge History of Medieval Music.

L’introduction et la table des matières de l’ouvrage sont disponibles sur la page présentant l’ouvrage, à l’adresse : www.honorechampion.com