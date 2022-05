Directrice de l’IMEC depuis 2013, Nathalie Léger a initié une programmation, « Le lieu de l’archive », qui a fait souffler un vent nouveau sur les expositions organisées à l’abbaye d’Ardenne en confiant une carte blanche à des écrivains, intellectuels ou artistes invités à poser un regard sur les collections conservées à Caen. Elle évoque dans cet entretien réalisé à l’automne 2020, et dont les propos ont été recueillis par David Martens, cette nouvelle politique d’expositions, dans un entretien qui s’inscrit dans le cadre d’une enquête sur les lieux d’exposition de la littérature, ainsi que d’une recherche sur les commissariats d’exposition confiés à des écrivains, menées toutes deux par le réseau international de Recherches interdisciplinaires sur la muséalisation et l’exposition de la littérature et du livre (Rimell). Ces enquêtes sont disponibles sur le site https://www.litteraturesmodesdemploi.org, qui fédère les recherches sur l'exposition de la littérature et du livre.