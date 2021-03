"Le jeu vidéo, une question de style ?" (séminaire "Jeu vidéo & romanesque", U. Picardie, en ligne)

La deuxième séance du séminaire "Jeu vidéo & romanesque", organisé par le CERCLL (EA4283) de l'Université de Picardie Jules Verne, aura lieu en visioconférence (via Zoom) le vendredi 12 mars, de 10h30 à 12h30.

Programme :

Isabelle Casta (Université d’Artois), « “Dans la vallée de l’étrange…” : jeu vidéo et sérialité »

Bruno Dupont (KU Leuven), « Entre jouer et écrire : figures de style à la frontière ? »

Professeur de littérature émérite à l'université d'Artois, Isabelle-Rachel Casta scrute la sérialité sous toutes ses formes, et publie de nombreux articles sur l'imaginaire de la criminalité. Spécialiste également en dark et en urban fantasy, elle étudie le renouvellement des figures du mal dans les œuvres transmédiatiques contemporaines. Responsable de la RLM séries policières chez Garnier-Minard, elle a aussi dirigé le récent numéro de la revue Pardaillan consacré à la série Buffy, tueuse de vampires ; enfin, elle co-édite également un numéro des Cahiers Robinson sur le « justicier en littérature de jeunesse, réaliste et surnaturel ».

Bruno Dupont est professeur invité à l’Université de Picardie Jules Verne dans le cadre du programme « Jeu vidéo & romanesque ». Actuellement postdoctorant à la KU Leuven, il est l’auteur d’une thèse sur la représentation des des médias numériques (dont les jeux vidéo) dans la littérature allemande contemporaine. Il a participé à la création du Liège Game Lab, au sein duquel il enseigne toujours.

Pour obtenir le lien de connexion, écrire aux organisateurs.