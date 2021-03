Université de Lorraine (en ligne)

Le 'frisson métaphysique' du roman policier

Université de Lorraine, en ligne

Expérimenté par de nombreux écrivains de part et d’autre de l’Atlantique à partir des années 1950, le polar « métaphysique » est une tendance littéraire contemporaine attestée, mais qui demeure néanmoins l’objet de nombreux débats puisque l’étonnante juxtaposition de l’adjectif métaphysique et du terme polar interroge l’essence même du genre littéraire.

Doit-on vraiment considérer le roman policier métaphysique comme un sous-genre à part ? La métaphysique n’imprègne-t-elle pas toutes les littératures policières ? Toute enquête n’est-elle pas quête métaphysique ? Quel est ce « frisson métaphysique » dont parle Umberto Eco, et comment se manifeste-t-il dans les littératures policières ? À travers ces interrogations, c’est la plus vaste question de la métaphysique du genre policier et du sens philosophique de son écriture au fil du temps que cette journée d’études propose d’examiner.

Programme:

10h00 Présentation

10h15 Michèle Cohen-Halimi (Université Paris 8) : « Siegfried Kracauer et la théorie du roman (policier) »

11h15 Benoît Tadié (Université Rennes 2) : «Métaphysique(s) du roman noir »

12h15 Pause

13h30 Dominique Meyer-Bolzinger (Université de Haute-Alsace) : «Trouble dans l’enquête : sur la piste d’un vertige métaphysique dans le roman policier »

14h30 Antoine Dechêne (Haute École de la Province de Liège) : «Que reste-t-il du récit à mystère métacognitif ? »

15h30 - 16H00 Discussion et clôture

*

Plus d'informations :

http://idea.univ-lorraine.fr/sites/default/files/2021-03/JE%20descriptif%20%2819%20mars%202021%29.pdf

Lien Teams de l'événement :

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWYzMjVlNDAtMmUyMi00NmFmLWExNDUtNDZhODg5YmFiODY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22158716cf-46b9-48ca-8c49-c7bb67e575f3%22%2c%22Oid%22%3a%228e25f585-1b52-46c7-ad8b-862b33611858%22%7d