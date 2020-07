Le fil de la parole

Et autres poèmes

José Watanabe

Traduits de l’espagnol (Pérou) par Philippe Dessommes Flórez

UGA éditions

Collection : Paroles d’ailleurs

EAN : 9782377471836

Pages : 160

Prix : 15 €

José Watanabe (1945-2007) est l’une des voix les plus singulières de la poésie hispano-américaine contemporaine, saluée par ses pairs mais également par un large public espagnol. Cette anthologie propose la traduction inédite en langue française de 136 poèmes. Chacun d’entre eux nous offre l’accès au fruit d’une lente maturation et méditation dont la saveur nous accompagne durablement. La contemplation, acte indissociable pour Watanabe de l’expérience poétique, conduit à une écriture nécessaire et simple. L’esprit du haïku, à l’affût de la réalité du monde et de ses mystères, apparaît ici et là au fil des poèmes.

José Watanabe (1945-2007) est une figure majeure de la poésie hispano-américaine contemporaine. Fils d’une Indienne et d’un Japonais, son œuvre montre l’existence d’une culture hybride originale nikkéi. Des anthologies de son œuvre ont été publiées en espagnol et en anglais. Son œuvre poétique complète a été publiée à Valence (Espagne) un an après sa mort aux éditions Pre-textos.

Responsable de l’atelier de traduction de l’ENS de Lyon depuis de nombreuses années, Philippe Dessommes Flórez a une très grande expérience dans la traduction de la prose et de la poésie du sous-continent sud-américain.

