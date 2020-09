Le Fascisme des Italiens. Une histoire sociale

Patrizia Dogliani

Traduit par Caroline Pane

UGA Éditions de l’Université Grenoble Alpes, 2020

*

Collection : Italie Plurielle

ISBN : 978-2-37747-181-2

Format : 21,5 x 14

Pages : 235

Prix : 22 €

*

Résumé :

Cet ouvrage propose une histoire sociale du fascisme italien, de la prise du pouvoir de Mussolini en 1922 à l’effondrement en 1943. Il suit la mise en place progressive d’un régime totalitaire, la transformation de l’État, des mentalités, des cultures et l’orga­nisation du consensus pendant les années 1930 (jusqu’à la politique de répression en direction des minorités). L’auteure met en lumière l’enracinement du fascisme dans la société et son emprise sur la vie quotidienne des Italiens (paternalisme, confor­misme, résistance, etc.). ll retrace les contours de l’organisation de masse du Parti fasciste, le rôle majeur de la propagande, la surveillance et la répression exercée sur la population mais également les initiatives à destination de l’enfance, des jeunes, de la famille, des travailleurs, les moyens avec lesquels le régime assure la mobilisation de la population masculine tels que la milice et le sport notamment.Il s’agit d’un livre fondamental pour comprendre les héritages du fascisme et du populisme dans la société actuelle. Comme l’indique l’auteur dans l’introduction : « [...] il est nécessaire de revenir aux origines du fascisme italien [...] afin de mettre en lumière les phénomènes de continuité et de rupture et les héritages du fascisme dans la société du temps présent. »Ce livre est une traduction augmentée de : Patrizia Dogliani, Il fascsimo degli italiani - Una storia sociale, Torino, UTET, 2014.

