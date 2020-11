Paris, EHESS, 105 Bld Raspail, salle 2

Le conte merveilleux comme genre littéraire

Séminaire de Nicole Belmont, EHESS,

avec la participation de Pierre-Emmanuel Moog, chercheur

Les travaux porteront de nouveau sur l'étude du genre désigné comme "conte merveilleux" depuis le XIXe siècle en France. Désignation reprise de la mode littéraire des XVIIe et XVIIIe siècles, faute de mieux semble-t-il, elle est peu satisfaisante puisqu'à visée qualitative et non scientifique. Ce « faute de mieux » ouvre un questionnement qui s'élargit alors à une interrogation sur la nature de la littérature orale européenne, puisque ce genre est propre à cette aire culturelle. Stith Thompson considère que l'on trouve les contes merveilleux de l'Irlande à l'Inde, mais aussi dans les pays « neufs » – entendons les pays colonisés. Importés, ils viennent alors s'ajouter à une littérature indigène – orale – préexistante, mais en toute liberté : sans les contraintes formelles qu'ils subissent dans l'espace européen et qui en feraient donc un genre littéraire.

Programme

9 novembre 2020 : La cruauté dans les contes, de « Ma mère m’a tué, mon père m’a mangé » à « La fille aux mains coupées » (N. Belmont)

23 novembre 2020 : Les échanges atroces (P.-E. Moog)

14 décembre 2020 : Mythe et conte, processus de dégénérescence ou jeu de retournement ? (N. Belmont)

11 janvier 2021 : Les fins des interdits (P.-E. Moog)

25 janvier 2021 : M.-L. Tenèze, recherches inédites : son approche du corpus français (N. Belmont)

8 février 2021 : La logique de la ruse (P.-E. Moog)

8 mars 2021 : M.-L. Tenèze, V. Propp et les Racines historiques du conte merveilleux (N. Belmont)

22 mars 2021 : Le preux métabolique (P.-E. Moog)

12 avril 2021 : M.-L. Tenèze, le conte merveilleux comme genre (N. Belmont)

10 mai 2021 : Bâtons & baguettes (P.-E. Moog)

25 mai 2021 : M.-L. Tenèze, l’approche de Jan de Vries. Le conte merveilleux comme genre littéraire (N. Belmont)

14 juin 2021 : Conclusions.