Oxford / à distance





Dans le cadre du 'Choix Goncourt UK' la Maison Française d’Oxford accueillera une série de rencontres avec les auteurs des ouvrages sélectionnés.

Ces auteurs seront ‘en conversation’ avec Catriona Seth (Université d’Oxford) et des extraits de leurs textes seront lus par la comédienne Anne de Peufeilhoux.





Voici la liste des entretiens et les liens pour y accéder sur notre chaîne YouTube.



Maël Renouard pour 'L'historiographe du Royaume' le 24 février à 17h (GMT) :

https://www.youtube.com/watch?v=ajPUpxqidBw



Djaili Amadou Amal pour 'Les Impatientes' le 26 février à 17h (GMT) :

https://www.youtube.com/watch?v=2NB_QywZ5AM



Camille de Toledo pour 'Thésée, sa vie nouvelle' le 1er mars à 17h (GMT) :

https://www.youtube.com/watch?v=lX5xHvSUo0c



Hervé Le Tellier pour 'L'anomalie' le 2 mars à 17h (GMT) :

https://www.youtube.com/watch?v=_jmr3JakC0w





Ces rencontres sont organisées par Catriona Seth (Faculty of Medieval and Modern Languages, Université d’Oxford) et la Maison Française d’Oxford, en collaboration avec le Service enseignement supérieur, recherche et innovation de l’Ambassade de France, l’Institut Français du Royaume Uni, l’AUF Europe de l’Ouest, l’Académie Goncourt et la librairie ‘La Page’ de Londres.