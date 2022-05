Composé en vers à la fin du premier tiers du XIIIe siècle, le Chevalier aux deux épées est un roman d’aventures chevaleresques fortement imprégné de motifs arthuriens. Mériadeuc, le héros du roman, ignore son nom quand il apparaît à la cour d’Arthur et parvient à déceindre l’épée que porte la jeune reine de Caradigan. Promis par cet exploit à un destin exceptionnel, il multiplie les prouesses jusqu'à ce qu’il épouse, à la fin du roman, Lore, la reine de Caradigan, dont la détermination égale le courage. Habilement construit, le roman enchaîne les aventures sur un rythme soutenu. Une riche imagination se déploie et l’intrigue est fertile en rebondissements, avec des pauses qui laissent des temps à la description des réalités de l’époque, des cités traversées et des habits portés par les personnages. Les octosyllabes se suivent avec alacrité et rendent la lecture plaisante. La qualité de l’œuvre, qui mérite d’être appréciée à sa juste valeur, justifie une place de choix du Chevalier aux deux épées dans notre patrimoine littéraire. Pour la première fois, le texte édité est accompagné d’une traduction en français moderne. Il est assorti de notes et d’un glossaire. Spécialiste de philologie française, Gilles Roussineau est professeur émérite à Sorbonne Université.

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

Le manuscrit et la date de composition

La tradition romanesque et l'esprit de l'oeuvre

Langue du manuscrit et de l'auteur

Analyse et points de repère

Présentation et toilette du texte

LE CHEVALIER AUX DEUX ÉPÉES

Notes

Proverbes et expressions sentencieuses

Glossaire

Table des noms propres

Bibliographie