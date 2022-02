Adresse : Université de Lille, site Pont-de-Bois, amphi B7

Roger Chartier donnera une conférence sur les travaux qu'il consacre depuis plusieurs décennies au "cas Molière", dans le sillage de ses ouvrages majeurs sur l’histoire de l’édition, les usages de l’imprimé et les pratiques de lecture dans la société d’Ancien Régime. Il a notamment interrogé l’émergence d'un espace public, examinée à l’aune des espaces de représentation, des querelles suscitées par certaines pièces (au point d’être parfois censurées) et de l’économie des spectacles. Plus récemment, dans son Editer et traduire paru en 2021, il s'est particulièrement intéressé aux mobilités matérielles et textuelles des œuvres moliéresques, et à leurs appropriations par les publics, français et étrangers, à l’époque moderne.



La conférence sera suivie d'une table ronde interdisciplinaire et diachronique qui réunira des spécialistes de l'histoire des spectacles (Marine Roussillon, Guillaume Cot, Marie Glon), des historiens (Laurent Brassart, Léonor Delaunay) et une collègue philosophe (Gabrielle Radica).

Il n'est pas prévu de captation.