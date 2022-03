Un film de transition. C’est de cette façon que Le Pigeon (I soliti ignoti, 1958) de Mario Monicelli est généralement présenté. Il s’agirait du premier exemple de comédie « à l’italienne », mêlant contexte réaliste, traitement comique et éléments tragiques. Ainsi prédéterminé, un discours critique différent n’a guère eu de place pour s’exprimer.



Pourtant, Loig Le Bihan nous soumet une autre approche de l’œuvre. En étudiant ses appréciations critiques, en la comparant à ses suite et remakes, en analysant ses références iconographiques, topographiques et sociologiques ainsi que les variations entre scénario et tournage, l’auteur propose une interprétation originale de ce classique du cinéma italien, à partir d’une hypothèse principale : son histoire de production révélerait un processus complexe, puisant au plus profond de la culture italienne et de l’histoire de Rome.



Loig Le Bihan est professeur en études cinématographiques à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 et responsable du programme « Analyse & création en études cinématographiques et audiovisuelles » (ACÉCA) au sein de l’unité de recherche RiRRa21. Il a été coéditeur de la revue d’esthétique du cinéma Cinergon et a publié de nombreux articles, ainsi que « Shining » au miroir : surinterprétations (Rouge profond, 2017).