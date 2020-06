André Laury-Nuria,

Clash of the Classics. L'Antiquité dans le cinéma contemporain,

Éditions Passage(s), collection "Essais", 2020.

EAN13 : 9791094898888.

Laury-Nuria André nous livre ici son 3e essai qui porte sur la réception contemporaine de l'Antiquité dans le cinéma du XXIe siècle. L'ouvrage, sans pour autant être construit comme un parfait symétrique à Game of Rome, 2016, constitue cependant, au travers d'une enquête fouillée, analytique et théorique, une réponse à la question soulevée dans le précédent essai traitant de l'esthétique des jeux vidéo : la comparaison entre le fonctionnement de l'image vidéoludique et celui de l'image cinématographique dès lors qu'il s'agit de représenter l'Antiquité. Fidèle à sa méthode relevant d'un certain anarchisme épistémologique et avec l'acribie qu'on lui connaît, elle nous fait découvrir un paysage autre, une approche différente du genre du péplum. Sans viser spécialement le lectorat des études cinématographiques, cet ouvrage intéressera tout autant les universitaires que les amoureux du cinéma et de l'Antiquité. A lire pour lui seul, ou en regard à Game of Rome.

*

Dans la pénombre d'une salle de cinéma ou d'un salon familial se rejoue l'univers historique, dramatique ou mythologique de l'Antiquité sur toile de fond de notre imaginaire collectif. Que reste-t-il à dans notre cinéma actuel des fameuses ruines romantiques et des artefacts brisés et incomplets, des fragments anciens, objets partiels qui ont fait l'identité visuelle de l'Antiquité depuis l'invention de l'archéologie jusqu'à nos jours? Comment, dans ses mises en image de la culture populaire contemporaine (dessin animé, péplum 3D), l'objet antique en vient-il à être investi d'un pouvoir de métamorphose, dissolvant les frontières des mondes, des temps et des cultures comme par magie? Au fil des chapitres, chacun constituant un cas d'étude, s'élabore une herméneutique de la réception antique à l'écran aujourd'hui, sous le régime de la métamorphose lumineuse et matériologique. Car tout est affaire d'éclairage, de regard que l'on pose, d'angle mort révélé, de matière qui s'illumine et se transforme.

*

Laury-Nuria André (Dr. de l'ENS de Lyon) est spécialiste de l'épopée, du paysage antique et de la réception contemporaine de l'Antiquité (Game of Rome, 2016). En parallèle de son enseignement (secondaire et supérieur), elle travaille en tant qu'experte historique sur divers projets de valorisation numérique du Patrimoine et de muséographique interactive.