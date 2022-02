Présentation

Dès leur naissance en Grèce, la philosophie et la rhétorique se sont mutuellement influencées, et leur dialogue s’est poursuivi tout au long de l’Antiquité. Ces deux disciplines, qu’on aurait tort de figer dans une antithèse stérile, se rencontraient sur des terrains essentiels, comme la vérité, la justice, la politique, la délibération, la logique des raisonnements et l’analyse du fonctionnement de l’esprit, les éloges, la religion, l’enseignement, ou encore la critique des œuvres d’art. L’alliance de deux savoirs, qui étaient aussi des arts de vivre, construisait un modèle intellectuel et social de sagesse persuasive. Leur confrontation donna lieu à des débats aussi animés que lourds de conséquences.

Le présent ouvrage jette une lumière nouvelle sur ces questions par le moyen d’études ciblées, consacrées à des auteurs, à des notions et à des formules, depuis le Ve siècle avant J.-C. jusqu’au VIe siècle après J.-C., de Socrate à Olympiodore, en passant par Platon, Aristote, Démosthène, Diogène, Théophraste, Philodème, Plutarque, Dion de Pruse, Marc Aurèle, Ælius Aristide, Plotin, Porphyre, Eunape, sans négliger des Romains comme Cicéron ou Quintilien. Il se compose de vingt-cinq chapitres, fruit de trente ans de recherches (1986-2016), qui furent publiés à l’origine sous forme de contributions à des revues et à des recueils. Certaines étaient devenues introuvables. Trois d’entre elles paraissent ici pour la première fois en français. Pour cette publication, tous les textes ont été soumis à une révision approfondie, de manière à constituer un ensemble unitaire.

L’Auteur

Laurent Pernot, membre de l’Institut de France, est professeur et directeur de l’Institut de Grec à l’Université de Strasbourg et ancien président de l’International Society for the History of Rhetoric.