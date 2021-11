Guy Debord est connu comme le théoricien du spectacle. Depuis 1960, il a souligné la présence toujours plus envahissante, autour de nous, d’événements dont il n’y pas grand-chose à faire d’autre que les regarder car ils ont d’abord été conçus dans ce but. Et le temps passé depuis n’a fait qu’apporter de l’eau à son moulin.

Le culte des images et des marchandises n’était pourtant qu’un détail de la théorie de Debord, comme chez nombre de ses prédécesseurs en matière de critique sociale… Cet essai est accompagné d’inédits provenant du fonds Debord de la BnF, « trésor national » depuis 2009.

Les notes du texte sont disponibles à cette adresse : Éditions Les Pérégrines I Icônes I Debord I Notes

Laurent Jullier appartient au Corps des professeurs de l’Université française. Son père était ouvrier spécialisé, affecté à l’entretien électrique du train à fil de la Société Nouvelle des Aciéries de Pompey ; sa mère, femme au foyer après quelques années comme ouvrière affectée au montage des manches de veste dans une manufacture de prêt-à-porter.

« Et comme on peut le dire dans les termes des vieux signaux de la marine : Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Où allons-nous ? Hissons nos couleurs » (Guy Debord).

Feuilleter un extrait sur le site de l'éditeur.